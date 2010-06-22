У Київському зоопарку народився дикобраз.

Як повідомили УНІАН у зоопарку, дитинча з`явилося у самки дикобраза Дикулі.

Маленького дикобраза, у якого ще немає імені, вже зараз можна побачити в експозиції.

«Раніше ми прагнули захистити маму з новонародженими від шуму. Але, як виявилось, відвідувачі їй зовсім не заважають. Адже Дикуля - колишня циркова артистка», - розповів завідувач сектором «Дрібні хижаки» Ігор ДОВГИЙ. Її до зоопарку свого часу передали з цирку ім. Шевченка.

Тепер у столичному зоопарку стало сім дикобразів. Шестеро живуть у постійній групі, а один, абсолютно ручний, окремо.