У Київському зоопарку народився дикобраз
14:13, 22 червня 2010Курйози
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Дитинча вже можна побачити
У Київському зоопарку народився дикобраз.
Як повідомили УНІАН у зоопарку, дитинча з`явилося у самки дикобраза Дикулі.
Маленького дикобраза, у якого ще немає імені, вже зараз можна побачити в експозиції.
«Раніше ми прагнули захистити маму з новонародженими від шуму. Але, як виявилось, відвідувачі їй зовсім не заважають. Адже Дикуля - колишня циркова артистка», - розповів завідувач сектором «Дрібні хижаки» Ігор ДОВГИЙ. Її до зоопарку свого часу передали з цирку ім. Шевченка.
Тепер у столичному зоопарку стало сім дикобразів. Шестеро живуть у постійній групі, а один, абсолютно ручний, окремо.
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