Безпілотні катери змінюють тактику війни і витісняють великі кораблі на морі, - Forbes

Менші автономні судна тепер ефективно функціонують як малі авіаносці та мобільні бази для підводних човнів.

Безпілотні надводні катери змінюють уявлення про сучасну морську війну. Зараз вони вже витіснили багато традиційних функцій більших надводних кораблів.

Як пише Forbes, бойові дії останніх років, зокрема в Чорному морі, продемонстрували ефективність невеликих безекіпажних катерів. Вони можуть завдавати ударів по дорогих кораблях, проводити розвідку, патрулювати акваторію, супроводжувати інші сили та навіть діяти як платформи для запуску безпілотників чи ракет, вести радіоелектронну боротьбу, включаючи глушіння, спуфінг та порушення сигналу. Водночас їхня вартість у рази нижча за ціну традиційних бойових кораблів, а втрата не пов'язана з ризиком для екіпажу.

"Цінність безпілотного надводного корабля полягає в тому, що ви можете постійно впроваджувати ітерації та інновації так само швидко, як з'являються технології, а потім розміщувати їх та масштабувати таким чином, як це було б неможливо з більшими флотами", – пояснює Джим Харві, головний технічний директор компанії MARTAC, яка виробляє безпілотні надводні човни.

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У виданні підкреслили, що нещодавні військові навчання, проведені США та країнами НАТО, показали зміну морського середовища ведення бойових дій, в якому більші кораблі вже втратили актуальність. Зокрема, менші автономні судна, крім того, що дешевші у виробництві, тепер ефективно функціонують як малі авіаносці та мобільні бази для підводних човнів.

Експерти зазначають, що наразі військові сили по всьому світу використовують безпілотні катери разом із більшими пілотованими надводними суднами.

Водночас, на думку аналітиків, найближчими роками флоти не відмовляться від традиційних великих кораблів. Однак формується нова концепція ведення бойових дій на морі, де безпілотні катери стануть важливим доповненням до класичних військово-морських сил, підвищуючи їхню ефективність.

"Концепцію гібридного флоту вже випереджають темпи розвитку технологій, оскільки функції більших кораблів тепер можна передати безпілотникам з мінімальним ризиком для людини, а охоплення спостереження та вогневої потужності на морі значно розширилося", - йдеться у матеріалі.

Українські морські дрони – останні новини

Як повідомляв УНІАН, українська технологія морських дронів отримує другий американський майданчик, і вперше це відбувається за участі самого розробника, компанії UForce, яка спіпрацюватиме з американською ReconCraft.

Співзасновник ReconCraft Джо Сілковськи заявив, що компанія планує випускати сотні, а згодом і тисячі морських дронів Magura щороку на виробничих майданчиках в Орегоні та Південній Кароліні.

За даними релізу, Magura V7 має довжину 7,6 м, несе понад 770 кг корисного навантаження, долає 560 км і коштує менш як $500 тис. залежно від конфігурації.

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