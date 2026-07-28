У Steam стартував новий розпродаж: Кіберпанк і Відьмак віддають зі знижкою 80%

На цей раз знижки доступні на ігри від польських розробників та видавців.

Час масштабних літніх розпродажів минув, проте Steam продовжує радувати користувачів цікавими акціями. І саме зараз у сервісі Valve стартував новий розпродаж, організований Untold Tales. Команда об’єднала 40 видавців, щоб влаштувати фестиваль польських ігор.

До списку увійшли Cyberpunk 2077, серії The Witcher і Dying Light, хоррори від Bloober Team та багато чого іншого, включаючи новинки 2026 року. На деякі старі ігри знижки сягають значних 90%. Акція закінчиться 3 серпня о 20:00 за київським часом.

Найкращі пропозиції розпродажу:

Cyberpunk 2077 – 419 грн (−70%)

Cyberpunk 2077: повне видання – 707 грн (−60%)

Відьмак 3: Дикий гін – 189 грн (−80%)

Відьмак 3: Дикий гін: повне видання – 229 грн (−80%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 119 грн (−80%)

Dying Light: The Beast – 1055 грн (−34%)

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition – 319 грн (−80%)

Cronos: The New Dawn – 863 грн (−40%)

The Alters – 686 грн (−32%)

Frostpunk 2 – 417 грн (−50%)

RoboCop: Rogue City – 82 грн (−90%)

Ghostrunner 2 – 259 грн (−80%)

House Flipper 2 – 372 грн (−56%)

The Medium – 202 грн (−70%)

Chernobylite Complete Edition – 119 грн (−80%)

Nobody Wants to Die – 99 грн (−85%)

Shadow Warrior 2 – 60 грн (−90%)

RUINER – 41 грн (−90%)

Раніше Valve оприлюднила графік усіх розпродажів у Steam до середини 2027 року. Компанія щороку підбирає нові теми для фестивалів, щоб привернути увагу до найрізноманітніших ігор.

Відео дня

Тим часом у PS Store триває великий літній розпродаж. Зі значною знижкою можна придбати Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Odyssey та інші ігри.

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