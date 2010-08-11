Бразильський уряд вирішив вести облік НЛО
08:27, 11 серпня 2010Курйози
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ВПС дали інструкцію
Уряд Бразилії опублікував у вівторок постанову з інструкцією для ВПС на випадок появи непізнаних літаючих об`єктів (НЛО) над територією країни. Документ наказує командуванню військово-повітряних сил не робити активних дій відносно НЛО і лише вести облік усіх випадків виявлення їх очевидцями, а також службами контролю повітряного простору, які в Бразилії також підкоряються армії. Згідно з розпорядженням уряду, відтепер усі відомості про НЛО на території Бразилії мають бути належним чином задокументовані і направлені в спеціально створений відділ Національного архіву.
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