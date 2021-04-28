У чоловіка навіть не було свідоцтва про народження.

Житель Запорізької області у 40 років вперше отримав паспорт.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Києві водій випадково передав патрульним наркотики, сховані у паспорті (фото)У міграційній службі кажуть, що були шоковані, коли до них прийшла людина, даних про яку не було в жодних реєстрах. З'ясувалося, що 40-річний чоловік на ім'я Леонід ніколи не мав навіть свідоцтва про народження.

Він виховувався у державному дитячому будинку, потім в інтернаті, з часом потрапив до місць позбавлення волі. До міграційної служби чоловік звернувся після виходу з колонії, маючи на руках лише довідку про звільнення.

Після тривалої перевірки дані про чоловіка нарешті занесли до реєстру актів цивільного стану, а згодом видали перший в його житті документ, що посвідчує особу - ID-картку.

Випадок фахівці назвали унікальним: за всі роки діяльності з таким стикнулися вперше.

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Автор: Катерина Комолова