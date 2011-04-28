Сьогодні в УНІАН розкажуть, як управляти людьми

Сьогодні, 28 квітня, в агентстві УНІАН в рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» відбудеться майстер-клас бізнес-тренера Олени ЛАМАНОВОЇ «Як правильно управляти людьми в сучасних умовах».

Як розповіла О.ЛАМАНОВА, під час тренінгу його учасники зможуть дізнатися про особливості управління людьми, мотивацію керівника, формування його особистості, функції керівника і порядок їх виконання.

«Стаючи підприємцем, ви входите у світ комерції. У цього світу є свої закони, свої можливості і обмеження. Знаючи їх – ви сильні і успішні, не знаючи - ви все одно живете за цими законами, тільки вами управлятимуть інші - ті, які знають», - стверджує О.ЛАМАНОВА.

Майстер-клас розраховано на власників малого і середнього бізнесу, керівників підрозділів, починаючих и майбутніх керівників підрозділів, з досвідом і бажанням розвиватися, провідних співробітників підрозділів і компаній, які мають у підпорядкуванні від одного співробітника, фахівців з управління персоналом (HR), заступників керівників компаній, задіяних в управлінні людьми. Особливо цікавий він буде тим, хто хоче розпочати власний бізнес.

Початок семінару - 19.00. Тривалість семінару: 2 години. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН: О.ЛАМАНОВА – фахівець з управління людьми в комерційних і некомерційних організаціях, сертифікований коуч, бізнес–тренер, засновник і директор компанії «Трілліум™», м. Київ, автор і керівник проектів: «Школа Лінійного Керівника» і «Школа Сімейного Бізнесу». Досвід роботи у сфері навчання і розвитку: з 1992 року (18 років).