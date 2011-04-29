Українська молодь віддає перевагу комедіям над еротикою

Молоде покоління вважає за краще дивитися комедії.

Про це свідчать результати одного з пунктів міжнародного дослідження Інституту Горшеніна «Студенти – образ майбутнього», переданого агентству УНІАН.

Дослідження було проведене в чотирьох країнах, у кожній з яких респонденти поставили вищезазначений варіант відповіді на перше місце.

Зокрема, в Україні так відповіли 75,4% опитаних, у Росії – 74,7%, в Казахстані – 74,6%, у Польщі – 71,3%.

На другому місці в Україні, Росії і Казахстані – із значним відривом – пригодницькі фільми (46,2%, 46,2% і 36,1% відповідно). Польські ж студенти (47,2%) поставили на другу позицію документальні фільми.

Третю позицію в Україні, Росії і Казахстані займають драми і мелодрами (42,3%, 37%, 40,4% відповідно). У Польщі ж на третьому місці – бойовики (43,8%).

Також значна кількість студентів усіх країн дослідження дивиться тріллери і жахи, історичні фільми, детективи, дитячі мультфільми і науково-популярні фільми.

Найменша ж кількість студентів віддає перевагу еротиці, жанрам аніме і арт-хаус.

Коментуючи ці результати, відомий польський режисер і сценарист Кшиштоф ЗАНУССІ зазначив, що йому особисто завжди було цікаво, яка молодь який вибір робить.

«Мені цікаво, що дивиться розвиненіша молодь, що дивиться ця еліта, від якої все залежить. Тут зашифровані речі, над якими треба подумати. Приміром, поняття бойовика в нашій культурі не існує, отож, хоча тут написано, що в Польщі 43%, а в Україні тільки 20% – я не впевнений, наскільки люди розуміли, що це – бойовик як жанр. В Україні 10% арт-хауса, в Польщі 2% – але в нас поняття арт-хаус теж не до кінця існує. Зараз, у більшості своїй, кіно йде для «пацанів». Це так американці придумали, і величезна частина глядачів – це люди з 12 до 16 років, і саме для їх масового менталітету робиться величезна частина, якщо не всі картини. Але вони зараз будуть, мені здається, більше дивитися картини, які крадуть по Інтернету, а не ходити в кіно», - вважає він.

К.ЗАНУССІ закликав молодь добре подумати над тим, що вони вважають успіхом. «Тому часто те, про що вони мріють – це не зовсім успіх. А їм здається, що це успіх. Їм здається, що люди, які катаються на великих машинах, на «Мерседесах», і живуть у великих квартирах – це люди успіху. А це, як ми знаємо, здебільшого, нещасні люди, в яких нехороше життя, і їм заздрити нічого. Я вважаю, що успіх – це якщо людина добилася якоїсь гармонії між особистим життям і професійним життям, і духовним життям, і матеріальними досягненнями. Якщо в цьому є гармонія – можна сказати, що це успіх», - вважає режисер.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інстіиутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року.

Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 5 тисяч 155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану.

Дане дослідження в повному обсязі можна знайти на офіційному сайті Інституту Горшеніна.