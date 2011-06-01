У Хмельницькому пройшов парад мильних бульбашок

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у центрі Хмельницького пройшов парад мильних бульбашок.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяли близько 300 дітей та батьків.

“Через парад мильних бульбашок ми надали змогу кожній людині повернутися у дитинство, відчути приємні дитячі моменти. Адже зараз існує проблема – батьки мало часу приділяють своїм дітям. Тому, можливо, ця акція допоможе їх об’єднати і в них з’явиться більше часу для взаємного спілкування”, - сказав організатор заходу, голова міської громадської організації “Фундація регіональних ініціатив” Олександр ФОРТЕЛЬНИЙ.

За його словами, на проведення параду витрачено майже 6 літрів мильного розчину і 100 стаканчиків для мильних бульбашок.

Крім того, у парку імені Чекмана організатори встановили мильний генератор, завдяки якому покрили площу бульбашками.