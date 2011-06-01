В ГУАМ обговорили транскавказький транспортний потенціал

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ обговорили проект розвитку транскавказького транспортного потенціалу.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Києві під головуванням азербайджанської сторони відбулося чергове засідання Робочої групи з транспорту.

Під час засідання учасники рекомендували прийняти проект спільної концепції розвитку транспортного коридору ГУАМ на рівні профільних відомств держав-членів.

Сторони також обговорили ініціативу «Модельне шосе», представлену експертами Міжнародного союзу автомобільного транспорту (IRU). Даний проект включений у програму з реалізації Транскавказького транзитного потенціалу держав-членів ГУАМ і розвитку міжнародних автомобільних перевезень у напрямку Європа – Азія.

Сторони домовилися продовжити співпрацю з IRU з метою пошуку шляхів подальшої реалізації спільних проектів у транспортній сфері.