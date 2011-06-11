З дна Київського моря за 4 години підняли 1,5 тонни сміття

Водолази за чотири години дістали з дна Київського водосховища 1,5 тонни сміття.

Як передає кореспондент УНІАН, здебільшого це пластикові пляшки, автомобільні покришки і навіть ваги виробництва радянських часів.

Крім того, з дна водосховища було витягнуто 4 залізобетонні сваї спеціальною технікою, яка має прибрати ще близько 50 таких самих конструкцій, щоб вони не перешкоджали руху надводної техніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поблизу столиці на Київському водосховищі триває очищення дна в рамках підготовки до Чемпіонату світу з водної «Формули-1», яка відбудеться наприкінці липня.

За словами голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, дно водосховища біля греблі Київської ГЕС кілька десятиріч ніхто не очищував.

У прибиранні дна Київського водосховища від сміття беруть участь близько 50 дайверів.

Довідка УНІАН. Право на проведення 30-31 липня цього року в акваторії Київського водосховища одного з дев’яти етапів Чемпіонату світу з водної «Формули-1" Україна завоювала серед п`яти країн-претендентів.

Очікується, що на змагання, організатором яких є Київська ОДА, приїдуть близько 100 тис. гостей. Пряма трансляція змагань відбуватиметься на 100 країн світу.

Чемпіонат світу на моторних човнах у класі «Формула-1» на воді почали проводити в 1962 році. На сьогодні це найпрестижніші гонки у водно-моторному спорті.