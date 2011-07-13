Британець зірвав рекордний джек-пот

Британець виграв у європейській лотереї EuroMillions рекордний джек-пот у розмірі 185 млн. євро, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Попередній рекорд виграшу становив 130 млн. євро, його власник також проживав у Великобританії.

У лотереї EuroMillions, що стартувала з 2004 році, можуть брати участь жителі дев'яти країн: Австрії, Бельгії, Великобританії, Франції, Ірландії, Люксембургу, Португалії, Іспанії і Швейцарії.