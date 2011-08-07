Жителі півдня Іспанії зустріли новий рік

Більш як вісім тисяч людей у ніч на неділю відсвяткували настання нового року в муніципалітеті Берчулес на півдні Іспанії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство EFE.

Жителі Берчулес користуються звичайним для європейців григоріанським календарем, а такий незвичайний час для зустрічі нового року обрано відповідно до традиції, що з'явилася в містечку 16 років тому.

Через негоду 31 грудня 1994 року у всьому Берчулес більш ніж на добу відключилася електрика, і його жителі не змогли відсвяткувати настання нового року як годиться. Відтак було вирішено відзначити влітку 1995 року, і відтоді кожної першої суботи серпня в Берчулес проходять святкування, в яких крім місцевих жителів беруть участь безліч туристів.

Святкування розпочалося у суботу вдень: на вулицях містечка грала музика, місцеві жителі і туристи частувалися традиційними стравами, брали участь у традиційних конкурсах. Вулицями Берчулес пройшла традиційна для новорічних святкувань в Іспанії процесія королів-магів - трьох волхвів Гаспара, Мельхіору і Бальтасара, які в іспанській традиції приносять дітям новорічні подарунки.

Рівно опівночі всі учасники гуляння, відповідно до іспанської традиції, з'їли по 12 виноградин, загадавши 12 бажань на рік, що наступив.

Виноградна традиція була започаткована в Мадриді наприкінці XVIII століття завдяки випадку. Тоді у виноградарському краю Віналопо під Аліканте сталося велике перевиробництво винограду, і хтось придумав відвезти його до Мадрида під Новий рік і роздавати безкоштовно, аби мадридці оцінили смак ягід. Тоді хтось запропонував ковтати виноградини під дзвін курантів на мадридській площі Пуерта-дель-Соль, де зазвичай проходили новорічні гуляння. Звичай цей сподобався і пізніше прижився і в інших містах Іспанії.