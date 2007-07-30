У секторі Газа загубився сплячий ізраїльський солдат
01:33, 30 липня 2007Курйози
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Відсутність помітили після повернення додому
Солдат Армії оборони Ізраїлю заснув під час рейду і залишився у секторі Газа, після того, як його підрозділ залишив палестинську територію, повідомили в неділю у військовому командуванні.
Відсутність військовослужбовця помітили тільки після повернення додому. Військові повернулися, щоб забрати солдата.
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