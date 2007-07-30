У секторі Газа загубився сплячий ізраїльський солдат

Солдат Армії оборони Ізраїлю заснув під час рейду і залишився у секторі Газа, після того, як його підрозділ залишив палестинську територію, повідомили в неділю у військовому командуванні.

Відсутність військовослужбовця помітили тільки після повернення додому. Військові повернулися, щоб забрати солдата.

Газета.ру