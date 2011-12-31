Новий рік прийшов на планету

Новий, 2012 рік, наступив на острові Різдва (Кірітіматі) держави Кірібаті, розташованому в центральній частині Тихого океану, передає РІА “Новости”.

Через 15 хвилин другими на планеті попрощалися з 2011 роком жителі острова Чатем, що входить до складу Нової Зеландії.

Рівно о 13.00 за київським часом 2012 рік підбереться до основних островів Нової Зеландії - Фіджі, Тонга і островів Фенікс.

О 14.00 за київським часом Новий рік підпливе до Маршаллових островів, Науру, Тувалу і західних островів Кірібаті, включаючи столичний атол Тараву. В цей самий час залпи шампанського відгримлять в Анадирі, Петропавловську-Камчатському і Магадані (Росія).

О пів на третю Новий рік відзначать на островах Норфолк, що належать Австралії .

О 15:00 за київським часом за святковий олів'є візьмуться жителі російських міст - Южно-Сахалінська, Хабаровська, Находки, Владивостока, Уссурійська, Комсомольська-на-Амурі.

Разом із ними в Новий рік увійдуть Сідней, Мельбурн, Канберрі, острів Тасманія, Соломонови острови, Нова Каледонія і Вануату. А за 30 хвилин до них приєднається і австралійська Аделаїда.

Коли в Києві буде 16.00, вітання з новим щастям прийматимуть Тинда, Якутськ, Мирний, Тіксі, Благовещенськ і Чита (Росія). Без олів'є, зате під пальмами в цей же час веселитимуться на американському Гуамі, на Папуа і в австралійських містах Брісбен і Кернс. За півгодини 2012 рік наступить в австралійському місті Дарвін.

Разом з Іркутськом, Улан-Уде і Усть-Ординським Новий рік зустрінуть Японія, Корея і Палау. У Києві в цей час буде 17 година.

Хоча більшість китайців вважають за краще відзначати Новий рік за місячним календарем (у 2012 році він випадає на 23 січня), жителі Піднебесної не залишають без уваги і свято 1 січня. Ну а разом з китайцями настанню 2012 року радітимуть в Сінгапурі, Малайзії, Філіппінах, на острів Балі (Індонезія), в Улан-Баторі, в австралійському місті Перт, а також в Дудинці, Норильську, Красноярську, Абакані, Кизилі.

За три години до Нового року (за київським часом) 2012 рік зустрічатимуть Таїланд, Лаос, В'єтнам, індонезійські острови Ява і Суматра. А ще через півгодини Новий рік прийде до М’янми.

О 20.00 за київським часом Новий рік зустрінуть на атолі Дієго-Гарсія в Індійському океані, в Бутані й Астані. А за 15 хвилин до них приєднається Непал, а потім (ще за 15 хвилин) - Індія і Шрі-Ланка.

О 21.00 за київським часом зустрінуть 2012 рік на Мальдівах, в Узбекистані, Таджикистані, Туркменістані та Пакистані. Через півгодини свято прийде до Афганістану.

О 22.00 за київським часом зустрінуть Новий рік Москва, а разом із нею ОАЕ (Дубай), Сейшельські острови.

За годину за святкові столи сядуть жителі Білорусі, Кенії, Танзанії, Іраку, Саудівської Аравії, Ємену, Катару і Мадагаскару.

Україна Новий рік зустрічає разом із Латвією, Литвою, Естонією, Грецією, Сирією, Ізраїлем, Туреччиною, Південною Африкою. Ще за годину свято добереться і до інших країн Європи: Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Норвегії.

До британців, ісландців, португальців і жителів Канарських островів 2012 рік прийде о другій годині ночі за київським часом. Ще за годину - на Кабо-Верде і Азорські острови.

Новорічні танці в сонячному Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу почнуться, коли в Києві буде четверта година ранку.

О 5-й годині ранку Новий рік наступить в Чилі, Аргентині та Парагваї. А ще за півгодини дістанеться канадського Ньюфаундленду.

О 6-й ранку до свята приєднаються жителі канадського Галіфакса, Домініканської республіки і Пуерто-Рико. До Венесуели 2012 рік прийде, коли в Києві буде пів на сьому ранку. За півгодини в 2012-й вступить діловий Нью-Йорк. О 7-й ранку за київським часом свято зустрінуть жителі Вашингтона, Оттави, Куби і Панами. За годину свято почнуть відзначати в Чикаго, Х'юстоні та Мехіко.

У Лас-Вегасі новорічна північ наступить о 10-й ранку (за київським часом). Тоді ж Новий рік прийде і до Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сієтла, Ванкувера і на острови Піткерн (британська територія в Тихому океані).

Спекотні Гаваї, острови Кука і Таїті порадіють новорічному палкому сонцю опівдні за київським часом.

Останніми, хто проводжатиме старий 2011 рік і зустрічати новий 2012-й, будуть острівна держава Ніуе і атол Мідуей (США). У Києві буде вже перша година дня 1 січня.