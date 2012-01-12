Ленін не володів геніальним мозком

Дослідження, що проводилися в Радянському Союзі після смерті вождя, підтверджують, що лідер Жовтневої революції 1917 року страждав лише на кілька патологічних захворювань. Про це повідомляє сайт "Дилетант.Ру", що опублікував матеріали з архіву президента Росії.

Лікарі-неврологи також підтвердили Інтернет-виданню, що мозок Леніна нічим не відрізнявся від звичайної людини.

Эхо Москвы