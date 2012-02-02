Байбак Тимко спробує спрогнозувати переможця Євро-2012

Сьогодні слобожанський народний синоптик байбак Тимко II спробує спрогнозувати команду-переможця Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, очевидцями дійства стане численна група журналістів, яка зранку виїхала в селище Гайдари Зміївського району, де на біологічній станції Харківського національного університету ім. Каразіна зимують байбаки.

Як нагадала журналістам керівник Харківського прес-клубу Людмила ДОЛЯ, за прадавньою українською традицією, байбака будять кожної зими 2 лютого, аби він спрогнозував початок весни – для хліборобів це було надзвичайно важливо. Особливо така традиція утвердилася в степовій частині Слобожанщини, зокрема на Харківщині, а також в Луганській області – місцях найбільшої популяції байбаків в Україні. У давні часи українці зустрічали свято провесни, а для прогнозів погоди на перспективу використовували різних звірів, які впадали в зимову сплячку, в тому числі й байбаків. Така традиція в давнину існувала і в інших країнах Європи, зокрема в Німеччині, звідки вона перейшла до Америки. 2 лютого у Пенсильванії бабак Філ також робитиме свій прогноз.

«На Харківщині ж Тимко II, крім погоди, спробує спрогнозувати, хто стане переможцем Євро-2012», - сказала Л.ДОЛЯ.

Вона не стала розкривати всіх подробиць дійства, а лише зазначила, що звірів випустять на «футбольне поле» і там вони продемонструють своє «таланти з віщування».