Фонд Кличків забезпечить 2 тисячі дітей окулярами і слуховими апаратами

Київ. 3 лютого. УНІАН. Благодійні організації «Фонд братів Кличків» та «Круглий стіл Німеччина» (Round Table Deutschland) за підтримки міністра ФРН з питань сім`ї, людей похилого віку та жінок Крістіни ШРЕДЕР забезпечить понад 2 тисячі українських дітей з вадами зору та слуху окулярами і слуховими апаратами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка", для реалізації спільного проекту з 5 по 10 лютого в Україні перебуватиме делегація німецьких спеціалістів – педіатрів, окулістів та фахівці з виготовлення слухових апаратів.

Зокрема, 5 лютого в Одесі лікарі оглянуть дітей з Херсонської та Миколаївської областей, а з 6 по 10 лютого у Пущі-Водиці прийматимуть дітей з Київської, Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Рівненської та Хмельницької областей.

За період дії проекту німецькі лікарі слухопротезують більш ніж 500 дітей, а також підберуть близько 400 окулярів для дітей з вадами зору.

Перший етап акції розпочався ще навесні 2011 року в Одеській та Кіровоградській областях. Спеціалісти індивідуально підібрали окуляри та слухові апарати для 1200 українських дітей.

«Вади слуху і зору - не причина для наших дітей жити в ізоляції, навчатися в спеціалізованих школах. Ми раді, що спільно з німецькими фахівцями допоможемо двом тисячам дітлахів почувати себе повноцінними членами суспільства, гармонійно розвиватися, вільно спілкуватися з однолітками», - зазначила виконавчий директор «Фонду братів Кличків» Ганна СТАРОСТЕНКО.

Лікарі не лише індивідуально підберуть дітям окуляри та слухові апарати, але й консультуватимуть їх протягом наступних 5 років. Німецькі фахівці будуть стежити за зором та слухом дітей-учасників проекту та коригувати слухові апарати й окуляри відповідно до індивідуальних особливостей кожної дитини.

Прийом дітей відбуватиметься з 6 по 10 лютого у Пуща-Водиці у таборі «Лідер» (вул. Юнкєрова, 16).