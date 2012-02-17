100 днів до початку Євро-2012 Львів відзначить футболом на льоду

29 лютого, коли до початку Євро-2012 залишатиметься сто днів, у Львові пройдуть святкові заходи з цієї нагоди.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Останні 100 днів до початку УЄФА Євро-2012 для Львова – цінніші за золото. І цю важливу дату, 29 лютого, ми хочемо розділити з усіма тими, кому подобається Львів, хто вболіває за Львів, хто стежить за тим, як він перетворюється на арену для масштабної міжнародної спортивної події. Ми готуємо надзвичайно цікаву програму святкувань, основною родзинкою якої стане відеомеппінг – проекція 15-хвилинного ролика на один із будинків у центрі Львова – на площі Ринок», - розповів УНІАН директор департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ.

За його словами, головна мета цього ролика – передати гостинність міста, «те, що ми з нетерпінням чекаємо на вболівальників європейської першості з футболу, які, ми впевнені, у майбутньому стануть і фанами Львова».

«Оскільки Львів позиціонує себе як місто, де розвивається туризм та інноваційні технології, то 3D меппінг – це саме те, що дозволяє по-новому осмислити архітектуру стародавнього Львова», – додав О.ЗАСАДНИЙ.

Також у програмі відзначення 100 днів до початку чемпіонату Європи з футболу на площі Ринок відбудеться шоу на ковзанах та футбольний матч на льоду, лотерея серед тих, хто прийде подивитися на 3D відеомеппінг від компанії „Адідас” з призами, а ввечері у Львівському Ice-House відбудеться тематична футбольна вечірка, зазначається у повідомленні.