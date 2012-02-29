Центр Києва заблокувала картопля (фото)

29 лютого зранку неподалік НСК "Олімпійський" сталася незвичайна дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Еспланадній "Жигулі" привалило тонною картоплі, що висипалася з фури.

Як повідомляють очевидці події, на дорозі утворився затор.

"Тільки що стояла там в пробці . Пробка через те, що водії на мобільні фотографують ті нещасні "Жигулі" з маніакальним запалом. Створюючи нові аварійні ситуації. От вже ж наші люди):", - написала у Facebook очевидець Ірина.

Також користувачі соцмережі жартують, що ситуація в країні покращилася, бо люди не вискакують з авто, щоб назбирати картоплі.

Українська правда. Київ