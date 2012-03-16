Сьогодні - День сну

Міжнародний день сну відзначається щорічно у третю п'ятницю березня, починаючи від 2008 року, нагадує ТСН.

День сну заснований за ініціативою Міжнародного комітету дня сну (World Sleep Day Committee) у Міжнародній асоціації медицини сну (World Association of Sleep Medicine (WASM)).

Він спрямований на пропаганду користі правильного і здорового сну, залучення суспільної уваги до проблеми сну та її медичних, освітніх та соціальних аспектів, а також на запобігання і керування порушеннями сну.

