Поліція зловила виконавця найбезглуздішого злочину (фото)

Поліції не вартувало жодних зусиль зловити злочинця, який залишив на місці злочину свій автограф.

Як повідомляє Sky News, 18-річний Пітер Аддісон і його приятель, будучи в стані алкогольного сп`яніння, залізли на територію дитячого табору і влаштували там розгром, перебивши весь посуд і спустошивши вогнегасники. Поліцейські, які прибули на місце злочину, виявили на стіні зроблений чорним маркером напис: "Тут був Пітер Аддісон".

Коли за ним приїхали поліцейські, на Пітері була майка, яку він вкрав у розгромленому таборі.

Як заявив інспектор поліції графства Чешир Гарет Вудс, це злочин - найбезглуздіший з усіх тих, що були в його практиці. "Довкола повно дурних злочинців, але залишити своє ім`я на місці злочину - це щось. Ідіотизм цього хлопця дуже полегшив нашу роботу", - відзначив Вудс.

Варто зазначити, правда, що, за словами адвоката Аддісона, у нього діагностована затримка розвитку.

Лента.ру