Між двома середземноморськими країнами запускають гідроплани

Мережа гідропланів сприятиме розвитку туризму в Адріатичному та Іонічному регіонах, з’єднуючи прибережні міста, острови та інші популярні місця.

Вперше в історії компанія Hellenic Seaplanes налагодила повітряне сполучення між Грецією та Албанією, що цілком може стати початком абсолютно нової транспортної мережі для регіону. Про це пише Time Out.

Зазначається, що це стало можливим завдяки офіційному запрошенню албанської влади і є показником подальшої співпраці та розвитку морської інфраструктури.

Цей конкретний маршрут з'єднує Яніну на північному заході Греції з прибережним містом Вльора в Албанії, яке вважається воротами до Албанської Рів'єри.

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Мережа гідропланів сприятиме розвитку туризму в Адріатичному та Іонічному регіонах, з’єднуючи прибережні міста, острови та інші популярні місця.

Що таке гідроплан

На відміну від звичайних літаків, які приземляються на суші, гідроплани призначені для зльоту та посадки на воді, тому вони ідеально підходять для досягнення більш віддалених місць. Як правило, їхня місткість становить від двох до двадцяти осіб, а моделі компанії Hellenic Seaplanes зазвичай розраховані на дев’ять-дев’ять осіб.

Компанія Hellenic Seaplanes вже експлуатує свої ліцензовані аеродроми в Греції, але це перший крок до міжнародної експансії.

У майбутньому маршрути можуть поширитися на Східне Середземномор’я і навіть Північну Африку, але стежте за оновленнями в міру їхнього розвитку.

Новини туризму

Новообраний мер Венеції Сімоне Вентуріні має намір підвищити й без того суперечливий збір для туристів, які приїжджають до міста лише на один день. За право в’їзду до міста з мандрівників він хоче стягувати аж 50 євро. Таким чином, влада сподівається ще більше стримати наплив відвідувачів у періоди найбільшого туристичного навантаження.

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