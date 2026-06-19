Болгарський прем’єр розкрив деталі своєї розмови із Зеленським

Він запевнив, що Болгарія готова запропонувати Україні різні маршрути постачання газу.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС вони обговорили поглиблення співпраці в енергетичній сфері та можливе спільне виробництво безпілотників. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, він мав "дуже плідну зустріч" із президентом України, яка стосувалася можливостей поглиблення співпраці, передусім в енергетиці.

"Болгарія надає чудові можливості завдяки своєму географічному розташуванню, розгалуженій мережі газотранспортних та електромереж, а також угодам із сусідніми країнами щодо доступу до їхніх газових систем і терміналів зрідженого газу. Усе це є питаннями, які дуже цікавлять Україну", - розповів Радев.

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Він запевнив, що Болгарія готова запропонувати Україні різні маршрути постачання газу, зокрема, через Трансбалканський коридор, який нині не використовується, але може працювати у реверсному режимі та забезпечувати транспортування значних обсягів газу на північ і захід Європи.

Політик повідомив про попередні домовленості про виробництво дронів:

"Україна має великий досвід і розробляє передові технології у сфері безпілотників. Ми можемо здійснити трансфер цих технологій до Болгарії та налагодити спільне виробництво, що допоможе модернізації болгарської армії".

Позиція Болгарії щодо України

Раніше стало відомо, що Болгарія накладе вето на останній пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ, адже це може негативно позначитися на її економіці, а також через те, що уряд не погоджується з санкціями проти російського єпископа.

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