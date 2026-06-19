Україна не зможе стати членом Євросоюзу до закінчення війни, - Мерц

Мерц зазначив, що до кінця війни Україна може отримати статус асоційованого члена ЄС як проміжний етап інтеграції.

Україна не зможе стати повноправним членом Європейського Союзу до завершення війни. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі.

За його словами, до кінця війни Україна може отримати статус асоційованого члена ЄС як проміжний етап інтеграції. Мерц зазначив, що це легко реалізувати, оскільки така модель членства в блоці не вимагає внесення будь-яких змін до засновницьких договорів ЄС.

Він нагадав, що незабаром після об’єднання Німеччини в 1991 році для представників колишньої НДР запровадили статус спостерігачів у Європарламенті без права голосу.

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Також Мерц пояснив, чому країни Західних Балкан можуть стати повноправними членами Євросоюзу раніше за Україну. Він заявив, що головна відмінність полягає в тому, що на території України тривають повномасштабні бойові дії.

"Така країна, як Україна, що перебуває у стані війни, не може стати членом Європейського Союзу, але вона могла б стати асоційованим членом Європейського Союзу, а потім – повноправним членом Європейського Союзу", – підкреслив Мерц.

Навроцький заявив, що вступ України до ЄС становить загрозу для польських фермерів

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вступ України до Європейського Союзу становить загрозу для польських фермерів. Він поскаржився, що "занадто пізно вступив у гру" і не встиг "зупинити несприятливі для польських фермерів рішення".

Навроцький зазначив, що розуміє прагнення України, але має намір захищати інтереси польських громадян.

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