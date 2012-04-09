У Криму відбудеться «Парад тюльпанів»
21:59, 09 квітня 2012Курйози
1031 0
Виставка квітів на південному березі Криму триватиме два-три тижні.
У Криму представлять більш ніж 160 сортів тюльпанів
У Нікітському ботанічному саду на південному березі Криму 14 квітня відкриється виставка "Парад тюльпанів", на якій буде представлено більш як 160 сортів квітів вітчизняної і зарубіжної селекції.
Захід присвячено 200-річчю заснування саду, повідомили УНІАН його співробітники.
"Спеціально до ювілею вивели новий сорт тюльпана, він буде презентований під час виставки", - відзначили організатори.
Виставка триватиме два-три тижні.
Нікітський ботсад засновано в 1812 році і є однією із найдавніших науково-дослідних установ України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter