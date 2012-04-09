У Криму відбудеться «Парад тюльпанів»

У Нікітському ботанічному саду на південному березі Криму 14 квітня відкриється виставка "Парад тюльпанів", на якій буде представлено більш як 160 сортів квітів вітчизняної і зарубіжної селекції.

Захід присвячено 200-річчю заснування саду, повідомили УНІАН його співробітники.

"Спеціально до ювілею вивели новий сорт тюльпана, він буде презентований під час виставки", - відзначили організатори.

Виставка триватиме два-три тижні.

Нікітський ботсад засновано в 1812 році і є однією із найдавніших науково-дослідних установ України.