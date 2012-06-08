Зірку Playboy зробили радником гендиректора Києво-Печерської лаври

Колишню модель Владу Литовченко-Прокаєву офіційно призначили на посаду радника гендиректора Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє ТСН.

Влада Литовченко-Прокаєва відома зокрема завдяки еротичній фотосесії у Playboy. Вона навіть увійшла у топ-п'ятірку моделей української версії відомого журналу для чоловіків.

Коментуючи призначення, директор заповідника Вікторія Ліснича зазначила, що це - рішення Міністерства культури.

За її словами, воно не викликало заперечень у намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла.