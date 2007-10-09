Рідкісний блакитний діамант продали за $8 мільйонів (фото)

Один з найрідкісніших у світі коштовних каменів - блакитний діамант вагою 6,04 карата продали в Гонконзі на аукціоні "Сотбіс" (Sotheby`s) за рекордну суму - більше 8 мільйонів доларів, пише у вівторок британська газета Daily Mail.

На торгах був встановлений рекорд вартості за один карат, ціна якого склала близько 1,3 мільйонів доларів, побивши, таким чином, попередній рекорд 20-річної давнини, коли був проданий червоний алмаз "Hancock Red", ціна одного карата якого складала 900 тисяч доларів.

Покупцем блакитного алмазу, який виставив на торги приватний колекціонер з Азії, виявилася англійська компанія Moussaieff Jewellers, що спеціалізується на покупці рідкісних і дорогих коштовних каменів і ювелірних виробів, відзначає РІА Новости.