Кіт намагався «пронести» в тюрму свердла й напилки

Охоронці однієї з в`язниць у Бразилії зловили кота, який ”доставляв” контрабанду ув’язненим.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, спроба використати тварину, щоб пронести на територію виправної установи заборонені предмети, провалилася. Кота з ”вантажем” помітили охоронці біля головних тюремних воріт.

На ”затриманому” під час огляду були виявлені свердла, напилки, мобільний телефон з гарнітурою і зарядним пристроєм та інші предмети, що були прикріплені до тіла кота скотчем.

На думку тюремників, все вилучене указує на підготовку втечі тими, хто організував котячий ”візит” у в`язницю міста Арапірака (штат Алагоас).

Всі вилучені предмети були конфісковані, а кота, що ”попався на контрабанді”, відправили до місцевого ветеринарного центру.

Ведеться розслідування події, підозрюються усі 263 в’язні.