У Німеччині вкрали п'ять тонн шоколаду

У місті Бад-Херсфельді в центральній Німеччині з припаркованої біля узбіччя вантажівки зникли 5 тонн шоколаду Nutella з лісовими горіхами.

Про це повідомляє Fox News. Вартість викраденого шоколаду становить близько 16 тисяч євро.

Про підозрюваних нічого не повідомляється.

Тим часом одне з німецьких агентств передає, що ці самі люди раніше вкрали партію енергетичних напоїв.

Газета.ру