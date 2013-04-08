У Німеччині вкрали п'ять тонн шоколаду
13:46, 08 квітня 2013Курйози
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З вантажівки зникли 5 тонн шоколаду, вартістю 16 тисяч євро.
Комусь захотілося солодкого...
У місті Бад-Херсфельді в центральній Німеччині з припаркованої біля узбіччя вантажівки зникли 5 тонн шоколаду Nutella з лісовими горіхами.
Про це повідомляє Fox News. Вартість викраденого шоколаду становить близько 16 тисяч євро.
Про підозрюваних нічого не повідомляється.
Тим часом одне з німецьких агентств передає, що ці самі люди раніше вкрали партію енергетичних напоїв.
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