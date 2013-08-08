У вагоні метро Нью-Йорка знайшли акулу (фото)
07:59, 08 серпня 2013Курйози
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У вагоні нью-йоркського метро знайшли мертву акулу.
Метрва акула в метро Нью-Йорка / Фото: @NYMag
Кондуктор метро Нью-Йорка виявив в одному з вагонів підземки мертву акулу, пише USA Today.
Як розповіли в місцевому управлінні міського транспорту, пасажирів вагону попросили залишити приміщення. Після цього кондуктор замкнув вагон, і поїзд рушив до кінцевої станції.
Там акулу поклали в сміттєвий мішок і викинули. Судячи з фотографій, що з'явилися в інтернеті, довжина акули становить приблизно 1,2 м.
В управлінні міського транспорту заявили, що не шукають автора цих знімків. За словами чиновників, «їм є, чим зайнятися».
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