У вагоні метро Нью-Йорка знайшли акулу (фото)

Кондуктор метро Нью-Йорка виявив в одному з вагонів підземки мертву акулу, пише USA Today.

Як розповіли в місцевому управлінні міського транспорту, пасажирів вагону попросили залишити приміщення. Після цього кондуктор замкнув вагон, і поїзд рушив до кінцевої станції.

Там акулу поклали в сміттєвий мішок і викинули. Судячи з фотографій, що з'явилися в інтернеті, довжина акули становить приблизно 1,2 м.

В управлінні міського транспорту заявили, що не шукають автора цих знімків. За словами чиновників, «їм є, чим зайнятися».

Газета.ру