У США підліток знайшов в своєму дворі рештки стародавнього індіанця

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на інформаційне агентство Associated Press.

Підліток, копаючи за дорученням батьків яму для ставка, спочатку припустив, що знайшов кістки тварини, однак пізніше показав їх дорослим, які викликали поліцію. Згодом патологоанатоми встановили, що знайдені рештки належать стародавній людині. В даний час вчені намагаються визначити, якої статі був корінний американець, і до якого племені він належав.

Читайте такожУ Лондоні намагалися вкрасти урну з попелом ФрейдаРозкопки у дворі будинку продовжать тепер археологи. Передбачається, що раніше на цьому місці могло розташовуватися ціле індіанське поховання, вивчення якого допоможе більше дізнатися про культуру та традиції народів, що жили на території сучасного Солт-Лейк-Сіті.

"Люди заселили цю долину майже 10 тис. років тому. Наша мета - отримати якомога більше археологічних відомостей щодо цих решток. Тоді ми зможемо назбирати більше інформації про давніх людей, що жили в долині", - зазначив представник департаменту культурної спадщини штату Джеффрі Фаттах.

За його словами, коли з'ясується, до якого племені належав корінний американець, представники комітету у справах індіанців штату зможуть поховати його у відповідності з традиціями свого народу.