У столиці Аргентини офіціанти здійснили традиційний забіг з тацями

Близько 400 офіціантів здійснили забіг в уніформі і з повними тацями однією з найбільших вулиць в центрі Буенос-Айреса, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За підтримки колег, друзів та родичів працівники закладів громадського харчування подолали відстань у півтора кілометра. На кожній таці стояв повний стакан води і дві пляшки. Учасники забігу були розподілені за чотирма категоріями. В одній з них були жінки різного віку. Чоловіки ж розділилися на три групи: до 30 років, від 31 до 45 і старше 46 років.

Читайте такожУ Нью-Йорку вибрали найбільш смердючі дитячі кросівки

Один з учасників марафону з тацями Клебер Арельяно, який вже не вперше брав участь у цьому змаганні, говорить: "Це здається просто, але в якийсь момент починають тремтіти ноги і хочеться зупинитися. Через вітер часом нелегко втримати рівновагу. Тут важливо не виграти, а дійти".

Одинадцять років тому організатори змагань прийняли рішення надати цій події офіційний характер, після чого захід став проводитися на проспекті, що з'єднує урядову резиденцію і будівлю Національного конгресу. На цьому ж проспекті знаходиться кафедральний собор Буенос-Айреса.

Читайте такожФестиваль писанок у Софії Київській: унікальні арт-об'єкти просто неба (фоторепортаж)

Перший такий забіг відбувся ще на початку двадцятого століття. В 1908 році сім молодих офіціантів з району Бока, де проживала велика кількість іммігрантів, влаштували перші змагання в історії міста. Нововведенням цього року стала участь у забігу офіціантів з різних куточків країни, тоді як раніше цей захід був привілеєм столичних офіціантів.