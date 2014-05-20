У Львові 14-річний школяр "замінував" школу, щоб зірвати контрольну

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, вжитим комплексом слідчо-оперативних заходів було встановлено, що анонімний дзвінок про замінування школи здійснив 14-річний хлопець, житель міста Львова.

«Як пояснив підліток, повідомити про замінування школи його попросив товариш з іншої школи у якого в цей день була контрольна робота. Телефонував малолітній зловмисник з чужого мобільного телефону. Під час розмови з правоохоронцями він, повідомляючи про замінування, переплутав номери школи і повідомив про закладення вибухівки у школі №73, тоді як його товариш навчався в іншій школі», - розповів в.о. начальника Сихівського райвідділу міліції підполковник міліції Віктор Катерина.

Читайте такожУ Львові анонім «замінував» театр, де проходив фінал конкурсу краси

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Як зазначається у повідомленні, з початку 2014 року, це вже сьоме неправдиве повідомлення про замінування об’єктів у місті Львові.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня близько 11.30 на оперативний номер «102» надійшло повідомлення від невідомої особи про замінування школи №73 на вул. Дністерській, 5 у Львові. З приміщення школи було евакуйовано 450 дітей та 20 вчителів. Після перевірки приміщень та прилеглої території вибухових пристроїв виявлено не було.