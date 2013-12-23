Затримали «мінера» школи у Дніпродзержинську

Раніше судимий чоловік повідомив про замінування школи у Дніпродзержинську, а потім з вікна власної квартири спостерігав, як міліціонери шукають вибухівку.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Пізно вночі до чергової частини Дніпродзержинського міського управління міліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він замінував одну з міських шкіл. На місце події оперативно виїхали працівники Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Вони ретельно обстежили всі класи та приміщення школи, у тому числі горище та підвал. На щастя, замінування виявилося хибним.

Тим часом правоохоронці почали шукати зловмисника, який повідомив про вибуховий пристрій. Ним виявився 35-річний раніше судимий місцевий мешканець, який проживав неподалік. Вікна його квартири виходять прямо на будівлю школи, тож він мав можливість спостерігати, як працюють правоохоронці.

Наразі зловмисника затримано, мобільний телефон, з якого надійшов виклик, – вилучено. За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). «Лжемінеру» загрожує до 6 років позбавлення волі.