В РФ хочуть оштрафувати піцерію, яка доставляла піцу за допомогою безпілотників

Про це пише сайт FlashNord з посиланням на регіональне управління Госавианадзора.

«У діях власників закладу громадського харчування вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 11.4 („Порушення правил використання повітряного простору“) КпАП РФ», - сказав співрозмовник агентства.

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У транспортній прокуратурі Комі також повідомили, що проводять перевірку за фактом незаконного використання повітряного кошти.

Між тим, власник «Додо піци» Федір Овчинніков повідомив FlashNord, що на даний момент ні прокуратура, ні Госавианадзор не зверталися до нього за роз'ясненнями.

«Законодавство не регламентує польоти безпілотників, тому в даному випадку важливий прецедент», - сказав він.

Тиждень тому сиктивкарська компанія «Додо піца» першою в світі почала комерційну доставку піци своїм клієнтам за допомогою апарата. У перший день дрон здійснив шість польотів.