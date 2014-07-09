Розумний кіт обіграв хазяйку в наперстки

13:22, 09 липня 2014
Курйози
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В Інтернеті опублікували відео, в якому кіт успішно відгадує тричі поспіль, під яким наперстком знаходиться кулька.

Кіт виграв у наперстки / Кадр із відео

На сайті Vimeo з'явилося відео, на якому хазяйка грає зі своїм домашнім улюбленцем в наперстки.

Під одним із трьох наперстків знаходиться кулька, хазяйка швидко міняє їх місцями і кіт двічі успішно відгадує правильний наперсток. Ще раз хазяйка додає один наперсток, щоби ускладнити задачу, але кіт справляється і цього разу.

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