Розумний кіт обіграв хазяйку в наперстки

На сайті Vimeo з'явилося відео, на якому хазяйка грає зі своїм домашнім улюбленцем в наперстки.

Під одним із трьох наперстків знаходиться кулька, хазяйка швидко міняє їх місцями і кіт двічі успішно відгадує правильний наперсток. Ще раз хазяйка додає один наперсток, щоби ускладнити задачу, але кіт справляється і цього разу.

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