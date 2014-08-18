Британський університет виділяє стипендію на дослідження шоколаду

У Кембриджському університеті з'явилася стипендія доктора "шоколадних наук" - розробника формули термостійкого шоколаду, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Metro. Відповідне оголошення було розміщено на сайті вишу.

Для спеціаліста приготували місце в департаменті хімічної інженерії і біотехнології. Головним обов'язком вченого стане вивчення впливу теплого клімату на споживчі властивості шоколаду з тим, щоб зменшити вплив температурних факторів на збереження форми ласощів.

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Серед вимог до претендентів керівництво вищого навчального закладу вказало наявність ступеня бакалавра, досвід дослідницької роботи і любов до шоколаду.

Майбутньрму «доктору шоколадних наук» вирішили доручити не тільки дослідну роботу, але й читання лекцій студентам.

По закінченню роботи над проектом вчений отримає ступінь PhD (доктор наук).