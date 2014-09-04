У Челябінську Міккі Маус і Лунтик побили агресивного водія (відео)
11:25, 04 вересня 2014Курйози
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Дивний конфлікт на дорозі міста зняв на відеореєстратор житель російського Челябінська.
Ростові ляльки побили водія
Посеред дороги автомобіліста, поспорившего з водієм мікроавтобуса, побили люди, одягнені героями дитячих мультфільмів Губка Боб, Міккі Маус, Лунтик і Скрет.
Відеореєстратор
Як видно з реєстратору, інцидент стався 30 серпня. На кадрах видно, що міні-фургон обганяє мікроавтобус і різко його "підрізає". Обидві машини зупиняються. Водій фургона підходить до кабіні мікроавтобуса і намагається відкрити двері.
Тоді з мікроавтобуса вибігають кілька людей в костюмах мультиплікаційних персонажів. Вони починають бити автомобіліста, після чого сідають в автобус і їдуть.
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