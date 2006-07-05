Якими мобілками користуються народні депутати (фоторепортаж)

Мороз та його непролетарська Nokia 8800

Рейтинг Nokia 8800 підтримують регіонали:

В Артема Щербаня така ж мобілка, як у Януковича-молодшого

Людмила Кириченко, відома своїм закликом "створювати бригади" під час сепаратистського з’їзду у Сєвєродонецьку, теж користується Nokia 8800:.

Та сама Nokia 8800 і Людмила Кириченко

У регіоналів - телефони Nokia 8800 silver. Ця модель виготовляється також з золота або платини. Всередині ж мобілки – стандартний набір: FM-радіо, вбудована фотокамера на 0.5 мегапікселів, WAP, GPRS, BlueTooth.

Nokia 8800silver

До речі, ця марка мобільного телефону, яка коштує від $1000 до 1200, б’є всі рекорди по популярності серед політиків. Крім Мороза, Януковича-молодшого, Щербаня та Кириченко, ним користується губернатор Івано-Франківщини Роман Ткач.

На другому місці опинився Микола Томенко:

Томенко демонструє свій Qtek 9100

У Qtek 9100 Томенка є майже все.

Цей телефон-комп’ютер має операційну систему Windows Mobile 5.0, Bluetooth, GPRS-модуль, EDGE-модуль, mini-USB, а також MP3-плеєр, диктофон, вбудований мікрофон, фотокамеру, 1,3 Мп, сенсорний екран/стілус, хард-кнопки, клавіатуру, джойстик.

Qtek s110 Шкіля

Полюбляють комунікатори й інші політики. Соратник Тимошенко Андрій Шкіль та соціалістка Валентина Семенюк користуються Qtek s110 вартістю $540.

Семенюк працює на своєму Qtek s110...

Цей апарат має операційну систему Microsoft Windows Mobile 2003 SE Phone Edition, а також Bluetooth, вбудовану цифрову камеру 1.3 мегапікселів.

Комунікатор Шкіля та Семенюк.

За допомогою нього Шкіль та Семенюк можуть знімати фото і відео, набирати тексти та заходити в інтернет.

"Qtek S110 - нова реінкарнація лідера продажів серед комунікаторів - Qtek S100! Тепер у чорно-сріблястому корпусі й вдвічі більше оперативної пам`яті!", - сказано на одному з сайтів з продажу мобільних телефонів.

На четвертому місці опинився друг Рената Ахметова Борис Колесников з такою ж мобілкою, як у самого Ахметова, Motorola RAZR V3. Її ціна - $300 - 350.

У Колесникова така ж мобілка, як у Ахметова

Надтонка Motorola RAZR V3

У цьому апараті Колесникова розважають поліфонічні мелодії (MP3), WAP, GPRS, Bluetooth, а також вбудована цифрова VGA камера.

Майже у спину Ахметову та Колесникову дихає їхній шеф Віктор Янукович зі своєю Nokia 6125 ціною $300 - 375.

У Януковича Nokia 6125

Nokia 6125 Януковича

У мобілці головного "регіонала" є MP3-плеєр, FM-радіо, фотокамера 1.3Мп, медіаплеєр (аудіо і відео). Ще Янукович може легко закачувати ігри, мелодії та картинки, а також користуватись мобільним інтернетом (EDGE, WAP, GPRS). Має апарат і вбудований модем, USB Interface, BlueTooth.

На наступній сходинці рейтингу опинилися одразу дві жінки-політики, які належать до ворожих таборів – "нашоукраїнка" Ксенія Ляпіна та "регіоналка" Раїса Богатирьова.

Гламурна Nokia 7370 в руках Богатирьової

У Ляпіної Nokia 7370 з тої самої колекції

Вони, як справжні жінки, обрали Nokia 7370 з гламурної "L`амоur collection". Ціна такого телефону коливається від $277 до $350.

Богатирьова та Ляпіна у своїх телефонах мають вбудовану 1,3-мегапіксельну камеру, MP3, стерео FM-радіо, Bluetooth, EDGE, GPRS.

На останньому місці у нинішньому рейтингу ще один "регіонал" Володимир Сівкович і його Samsung D820 ціною $250.00 - $350.00.

Samsung D820 Сівковича

Нічим особливим Сівкович порадувати не зміг. У його мобілці стандартний набір: Bluetooth, WAP, GPRS, USB, факс-модем, MP3, диктофон.

ФОТО Анни Андрієвської

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