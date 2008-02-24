Мексиканська компанія випустить пляшку коньяку ціною в два мільйони доларів

Мексиканські виробники алкоголю намагаються вразити світових багатіїв, якщо не напоями, то їх вартістю. Компанія "Текіла Лей" випустить пляшку найдорожчого в світі коньяку ціною в два мільйони доларів.

Про вміст тари, зробленої із золота, платіни та діамантів подбають французькі фахівці, тож напій має бути пристойним. Адже це коньяк, залитий у бочки ще сто років тому.

Купити цю пляшку вже обіцяють нафтомагнати з Дубаї.

Мексиканці вже випустили на ринок найдорожчу в світі текілу – вартістю мільйон євро, але досі ніхто не наважився купити цю пляшечку.

ICTV