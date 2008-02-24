Мексиканська компанія випустить пляшку коньяку ціною в два мільйони доларів
13:45, 24 лютого 2008Курйози
789 0
Про вміст подбають французькі фахівці
Мексиканські виробники алкоголю намагаються вразити світових багатіїв, якщо не напоями, то їх вартістю. Компанія "Текіла Лей" випустить пляшку найдорожчого в світі коньяку ціною в два мільйони доларів.
Про вміст тари, зробленої із золота, платіни та діамантів подбають французькі фахівці, тож напій має бути пристойним. Адже це коньяк, залитий у бочки ще сто років тому.
Купити цю пляшку вже обіцяють нафтомагнати з Дубаї.
Мексиканці вже випустили на ринок найдорожчу в світі текілу – вартістю мільйон євро, але досі ніхто не наважився купити цю пляшечку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter