Мешканця Сочі оштрафували на 30 тисяч рублів за публічне читання Біблії

Лідера релігійної групи «Спільнота християн» оштрафували на 30 тисяч рублів за проведення в Сочі публічних зборів з читанням Біблії. Про це в понеділок, 20 жовтня, повідомляє Дождь з посиланням на прокуратуру Краснодарського краю.

Чоловіка визнали винним у порушенні за частиною 2 статті 20.2 КоАП РФ (проведення публічного заходу без подачі в установленому порядку повідомлення про його проведення).

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За даними прокурорів, порушник проводив збори в кафе Bel Canto «при використанні аудіо-апаратури, релігійної літератури - біблії (на електронному і паперовому носіях)» (пунктуація авторська - Дождь). При цьому в зборах брали участь випадкові відвідувачі кафе, які не були учасниками релігійної групи.