Чоловік кілька тижнів крокував уздовж шосе і зумів зібрати кілька десятків тисяч доларів.

Ентузіаст із Каліфорнії подолав 770 кілометрів пішки у костюмі ведмедя.

Про це йдеться у сюжеті програми "ДжеДАІ".

Чоловікові знадобилися лише кілька пар шкарпеток, засоби гігієни, ліхтарик і телефон. З таким скромним запасом він кілька тижнів крокував уздовж шосе і зумів зібрати кілька десятків тисяч доларів.

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Такий незвичний челендж вигадав собі 33-річний Джесі Ларіос.

«Я йду з Лос-Анжелеса до Сан-Франциско у костюмі ведмедя, який сам спроектував. Я його не робив, але дизайн мій", - розповідає він.

Всі зібрані гроші Джесі витратить на благодійність.

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Автор: Денис Прядко