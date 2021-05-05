Ентузіаст із Каліфорнії подолав 770 кілометрів пішки у костюмі ведмедя.
Про це йдеться у сюжеті програми "ДжеДАІ".
Чоловікові знадобилися лише кілька пар шкарпеток, засоби гігієни, ліхтарик і телефон. З таким скромним запасом він кілька тижнів крокував уздовж шосе і зумів зібрати кілька десятків тисяч доларів.
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Такий незвичний челендж вигадав собі 33-річний Джесі Ларіос.
«Я йду з Лос-Анжелеса до Сан-Франциско у костюмі ведмедя, який сам спроектував. Я його не робив, але дизайн мій", - розповідає він.
Всі зібрані гроші Джесі витратить на благодійність.
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