На знімку видно, що водій припаркувався в недозволеному місці і перекрив рух громадського транспорту.

У середу, 10 лютого, в Києві водій автомобіля Mercedes з номерами «YANGOL» заблокував рух громадського транспорту.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua у Telegram-каналі.

На знімку видно, що водій припаркувався в недозволеному місці і перекрив рух громадського транспорту.

"Героя парковки" помітили на вулиці Дмитрівська. Водій авто з номерами Yangol (Ангел - Янгол) перекрив рух трамваїв. Він припаркувався на узбіччі вздовж рейок", - йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН