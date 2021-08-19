У столичній підземці довго блукала кішечка, якій близько чотирьох місяців, дізналися журналісти.

Стан кошеняти, яке загубилося в київському метро й потрапило у котоловку через вісім днів, хороший. Тварина вже оговталася від стресу.

У столичному метро блукала кішечка, їй приблизно чотири місяці, повідомляє TSN.ua з посиланням на слова волонтера Лади.

Активісти шукають для тварини господарів.

Нагадаємо, кішечка зникла в метро Києва 5 серпня – на станції "Контрактова площа" вискочила з переноски, коли її перевозили волонтери.

Співробітники цієї станції вранці 10 серпня бачили кошеня, проте не змогли самі його зловити. Співробітники метрополітену залучили до порятунку тварини фахівців. У ніч на 11 серпня в тунелі станції встановили котоловку.

Кішечка потрапила в котоловку 12 серпня. Журналісти показали знімок, на якому тварина була зазнята після того, як її спіймали.

Пізніше кішечку передали волонтеру.

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Автор: Екатерина Присяжнюк