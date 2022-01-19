Незвичайний аксесуар продається разом з підвіскою, яку можна кріпити на нашийник вихованця.

Італійський будинок моди Versace не перестає дивувати. Бред випустив тримач з мішками для собачих фекалій, який коштує майже 7 тисяч гривень. Незвичайний аксесуар продається разом з медальйоном, який можна прикріпити до нашийника вихованця.

Фото та опис нового товару від італійського будинку моди з'явилися на сайті Versace.

Як відомо, вже у всьому світі заведено прибирати залишки життєдіяльності тварин після їх прогулянок на вулицях. Модний будинок вирішив не пропускати екологічний тренд і зробив для фанатів бренду новий аксесуар, який являє собою невелику чорну сумочку на кнопці. У ній зберігаються мішки для фекалій тварин.

Сумочка оснащена зручним отвором знизу, з якого людина може легко вийняти мішечок. Разом з аксесуаром покупець також отримує медальйон, його можна кріпити на нашийник вихованця. Так усі навколо точно знатимуть, що ця собака дійсно потрапила до господарів, які не тільки піклуються про екологію, але і не забувають про модні бренди.

Читайте такожВ Індії брати влаштували розкішну вечірку для собаки та опинилися за гратамиСумочка з мішками для фекалій коштує 6 тисяч 750 гривень. Чи сподобається українцям такий аксесуар і чи буде він користуватися успіхом в нашій країні - поки що залишається загадкою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що американка винайшла багаторазовий "туалетний папір" і заощаджує $240 на рік. Жінка змусила всю сім'ю користуватися своїм винаходом.

Вас також можуть зацікавити новини: