'Це дивно': Цукерберг зробив дружині двохметровий подарунок, це стало провалом (фото)

Дружина відверто зізналася, що їй не сподобалася ідея чоловіка, тож за кілька місяців він компенсував цю прикрість.

Мільярдер Марк Цукерберг подарував дружині Прісциллі Чан її двометрову скульптуру. Втім, вона стала провальним подарунком.

"Я не думаю, що вона була цим дуже задоволена" – сказав він у подкасті This Past Weekend, цитує Business Insider.

Скульптуру створив художник Деніел Аршам на прохання Цукерберга. Мільярдер зазначив, що прагнув наслідувати римську традицію, коли на честь своїх дружин чоловіки замовляли скульптури.

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"Вона свого роду ціль моєї творчої енергії. Вона не хоче, щоб на галявині перед будинком була її скульптура - це дивно... Хто хоче скульптуру себе на передньому дворі?", - додав він.

У соцмережах скульптура спричинила хвилю жартів і здогадів, що стало приводом для такого "жесту". Цукерберг відповів:

"Вам доведеться почекати і побачити, що мені доведеться зробити, щоб компенсувати те, що я зробив скульптуру та встановив її на нашому газоні перед будинком".

У жовтні він подарував Прісциллі та донькам тюнінгований Porsche Cayenne Turbo GT замість мінівена, який вона хотіла.

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