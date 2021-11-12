Блогер зі Львова вважає, що вірус розпилюють у небі.

В Україні антивакцинатори висувають все більше нових теорій походження коронавірусу або взагалі заперечують його існування.

Про це йдеться у сюжеті Секретних матеріалів на каналі 2+2.

Так, на мітингу антивакцинаторів у Миколаєві лікарка Оксана Винник заявила, що ніякого COVID-19 у світі не було виявлено.

"Я сімейний лікар, стаж роботи у мене 8 років. Ніякого вірусу на цей час не було виявлено! Щоб ви розуміли, на сайтах Міністерства охорони здоров'я нашої країни та інших країн світу таких даних немає", - запевняла вона інших учасників мітингу.

Читайте такожУ Сумах п'яний маршрутник ховався від копів в салоні та вдавав пасажира (відео)"Чому я, як лікар, повинна примушувати людей йти колоти незрозуміло що?" - обурювалася вона.

А у Львові відомий блогер-антивакцинатор Остап Стахів запевняв журналістів, що в небі можна побачити сліди від літаків, які "розпилюють" коронавірус, так звану "ковід-авіцію".

"Хочу вам показати небо в кліточку у Львові. Це не хмари, небо чисте. А ця вся димка - це все від літачків. Дивіться, літачки літають колами", - розповідає Остап.

Ще один антивакцинатор каже, що люди, які вакцинуються - вони "від темряви". Після цього невідомі молодики посадили його у сміттєбак.

Інший учасник мітингу заявив, що вакцинованим людям привласнюють цифрові номери. Про це він прочитав в інтернеті.

"Насправді це ніякі не щеплення, ніяка не вакцинація. От бачите номери? Ці номери світяться у людини після вакцинації", - розповів він журналістці.

Тим часом в Україні за добу виявили 24 058 нових випадків COVID-19. Померли 750 пацієнтів.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська