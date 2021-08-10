Протестувальники скандували "Ганьба" під телестудією, в якій на той момент знімали жіноче ток-шоу.

В столиці Великої Британії противники вакцинації прийшли штурмувати будівлю BBC, але не врахували, що мовна корпорація виїхала з нього майже 10 років тому.

Про інцидент повідомляє The Guardian. Протестувальники, вочевидь, хотіли потрапити до служби новин, яку вважають відповідальною за просування вакцинації від COVID-19. Але прийшли під комплекс на заході Лондона, з якого BBC з'їхала в 2013 році. Зараз там знаходяться елітні апартаменти і приватний клуб, а телестудія орендується переважно телекомпанією ITV. Там знімаються популярні денні шоу, такі як "Доброго ранку, Британія!" і "Цього ранку".

У момент інциденту на студії велася зйомка ток-шоу "Ввільні жінки". Співведуча шоу Шарлін Вайт подякувала службі безпеки, яка не дозволила протестувальникам зірвати зйомки.

"Не впевнена, чого хотіли досягти протестувальники. Але все, що вони могли знайти тут – це я, Джейн, Надя і Пенні (інші учасники шоу – ред.) з "Вільних жінок", в процесі обговорення менопаузи", - зазначила ведуча.

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Сотні людей біля будівлі студії скандували"Ганьба". Деякі з учасників акції влаштували сутичку з поліцейськими, які охороняли вхід. Однак жодного протестувальника затримано не було.

На місце подій пізніше прибуло поліцейське підкріплення з вертольотом. Невелика група протестувальників вирушила до будинку мовлення в центрі Лондона.

Нагадаємо, наприкінці липня в Афінах відбулися сутички між поліцією і противниками обов'язкової вакцинації. Затримано щонайменше п'ятьох осіб. Чимало активістів були одягнені в релігійний одяг, несли ікони або грецькі прапори. Серед протестувальників також поширювалися листівки ультраправих партій.

Автор: Дмитро Захаров