Довголіття людини залежить від багатьох факторів, серед яких і здорове харчування.

Якщо ви хочете прожити здорове та довге життя, вам необхідно звертати увагу на їжу, якою ви харчуєтесь, адже лише 25% людського довголіття залежить від генів, решта - від вашого харчування, способу життя та навколишнього середовища. Про це свідчать дані компанії Zoe, яка проводить найбільше у світі глибоке дослідження в сфері охорони здоров'я. Нещодавно у подкасті Zoe експерт і автор книги "Блакитні зони" Ден Бюттнер розповів, що варто їсти, аби прожити довше та здоровіше життя, передає NDTV Food.

Цільнозернові продукти

До них належать такі крупи, як пшениця, кукурудза та рис. Щодо хлібу, то потрібно їсти "цільнозерновий або на заквасці". На островах Ікарія та Сардинія виготовляють хліб з різних цільних зерен, серед яких пшениця, жито або ячмінь. Також цільнозернові мають вищий рівень клітковини, ніж пшеничне борошно, яке здебільшого використовують.

Зелень

Зазначається, що люди в блакитних зонах (кілька невеликих регіонів світу, в яких багато людей живуть значно довше за середньостатистичний термін) їдять листову зелень, зокрема шпинат, капусту, буряк, бадилля ріпи, мангольд та коллард. Також вони харчуються різними сезонними овочами, а потім "маринують або сушать надлишки, щоб насолоджуватися ними в міжсезоння", йдеться на сайті Blue Zones.

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Бульбоплоди

Наступною групою продуктів для здоров'я людини, на думку Бюттнера, є бульбоплоди, серед яких картопля, батат, солодка картопля, маніок та жоржини.

За даними сайту Blue Zones, японська солодка картопля є основою традиційної окінавської дієти, яку вважають чудовим раціоном для міцного здоров'я та довголіття. Відомо, що такий овоч є гарним джерелом вітамінів В6, C, калію, клітковини та фітонутрієнтів.

Горіхи

У блакитних зонах в середньому з'їдають жменю горіхів, серед яких мигдаль та фісташки. Мигдаль має багато вітаміну Е та магнію, арахіс містить білок та фолати, в кеш'ю є магній, а волоські горіхи мають альфа-ліноленову кислоту, тобто єдиний жир Омега-3, який є у рослинній їжі.

Квасоля

За словами Дена Бюттнера, квасоля є "наріжним каменем кожної дієти для довголіття у світі". За дослідженням "Блакитних зон", рекомендовано з'їдати щонайменше півсклянки варених бобів кожного дня.

Тому фахівці радять включити ці продукти у свій щоденний раціон, аби покращити загальний стан здоров'я та продовжити довголіття.

Секрети довголіття

Раніше відомий італо-американський біолог, засновник однієї з систем здорового харчування Вальтер Лонго розповів, як їсти по-італійськи та худнути. За його словами, дієта є важливою для кожного з нас.

"Я рекомендую те, що я називаю дієтою довголіття, яка складається з багатьох різних продуктів", - зазначив він.

Також експерт з довголіття назвав 5 найгірших продуктів для здоров'я людини. За його словами, це такі продукти, як піца, макарони, білок, картопля та хліб. Через що він порадив більше уваги приділити рослинній їжі та горіхам.

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