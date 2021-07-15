Під час стерилізації чоловікові перев'язують або видаляють частини сім'явивідних протоків, роблячи його нездатним мати дітей.

Глухонімому жителю індійського села Бішанпер під виглядом вакцинації проти COVID-19 провели процедуру вазектомії.

Як пише Times of India, одна з акредитованих активісток в галузі громадської охорони здоров'я (ASHA) забрала 40-річного Дхрува Кумара з дому під приводом щеплення. Однак замість вакцинації його стерилізували в районній лікарні, а потім залишили на півдорозі додому. Діставшись сім'ї, чоловік втратив свідомість. Родичі терміново відвезли його до клініки.

За інформацією джерел видання, активістка нібито відправила чоловіка на вазектомію, щоб виконати план, встановлений районним відділом охорони здоров'я напередодні Всесвітнього дня народонаселення 11 липня, і отримати винагороду в розмірі 400 рупій (близько 147 грн) за "сприяння стерилізації".

Старший брат, з яким живе потерпілий, розповів, що сам він не знав, як має відбуватися процедура вакцинації, а активістка стверджувала, що якщо той пустить Дхрува поїхати з нею, сім'я отримає 3 тис. рупій (близько 1 100 грн) - стільки уряд штату платить чоловікові, який проходить стерилізацію.

Читайте такожБатьки заслали 13-річну доньку на безлюдний острів за погану поведінкуНа додачу до того, що процедуру зробили без відома пацієнта або сім'ї, за місцевими законами, її в будь-якому випадку не можна було проводити цьому чоловікові, адже Дхрув Кумар ще не був одружений.

Що таке вазектомія

Вазектомія - це хірургічна операція, під час якої чоловікові перев'язують або видаляють частини сім'явивідних протоків, роблячи його стерильним - нездатним мати дітей. При цьому статеві функції та поведінка пацієнта - лібідо, ерекція, еякуляція - зберігаються, проте сперматозоїди в еякуляті відсутні.

Вазектомію застосовують як радикальний засіб контрацепції. Зазвичай її рекомендують чоловікам, у яких вже є діти.

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Автор: Катерина Комолова